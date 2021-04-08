Hamza Yazıcı kimdir? Hamza Yazıcı boyu kaç? Hamza Yazıcı kaç yaşında?

Hamza Yazıcı, Bizans Oyunları, Kolonya Cumhuriyeti, Organize İşler Sazan Sarmalı 1 gibi birçok başarılı yapımda yer almıştır. BKM ekibinin kurduğu Çok Güzel Hareketler'in 2. Neslinde yer alan ve günümüzde halen devam eden ÇGHB 2 ile de izleyici karşısına çıkmıştır. Hamza Yazıcı, ÇGHB 2’nin kadrosuna girmeden önce FOX TV’de Görevimiz Komedi adlı programda da bir süre izleyicilerle buluşmuştur.

HAMZA YAZICI KİMDİR?

Hamza Yazıcı, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Hatay’ın Antakya ilçesindendir. Hamza Yazıcı, çocukluk yıllarından beri hayalini kurduğu oyunculuğu ata sporu olduğundan dolayı seçtiğini ifade ediyor.

Oyunculuk hayatına da ilk defa 2008 yılında başlayan Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlarda temel oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuğunu usta-çırak ilişkisi içerisinde geliştirdiğini ifade etmiştir.

Oyuncu olarak rol aldığı ilk film, başrollerini Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil ve Sümel Tilmaç’ın paylaştığı 2015 yapımı komedi filmi “Polis Akademisi Alaturka”dır. Hamza Yazıcı burada ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırmıştır.