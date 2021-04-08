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Hamza Yazıcı kimdir? Hamza Yazıcı boyu kaç? Hamza Yazıcı kaç yaşında?

08.04.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’deki performansı ile dikkat çekmiştir. Daha önceden Güldür Güldür Show’da Taylan karakteri ile bir süre yer alan Yazıcı, daha sonradan ÇGHB 2 bünyesine dahil olmuştur. Skeçlerdeki başarısı ile dikkat çeken Yazıcı, 8 Nisan Perşembe günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız dizisinin kadrosunda yer alıyor. Bugüne kadar pek çok başarılı yapımda yer alan Hamza Yazıcı kimdir? Hamza Yazıcı boyu kaç?

Hamza Yazıcı kimdir? Hamza Yazıcı boyu kaç? Hamza Yazıcı kaç yaşında?

Hamza Yazıcı, Bizans Oyunları, Kolonya Cumhuriyeti, Organize İşler Sazan Sarmalı 1 gibi birçok başarılı yapımda yer almıştır. BKM ekibinin kurduğu Çok Güzel Hareketler'in 2. Neslinde yer alan ve günümüzde halen devam eden ÇGHB 2 ile de izleyici karşısına çıkmıştır. Hamza Yazıcı, ÇGHB 2’nin kadrosuna girmeden önce FOX TV’de Görevimiz Komedi adlı programda da bir süre izleyicilerle buluşmuştur.

HAMZA YAZICI KİMDİR?

Hamza Yazıcı, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Hatay’ın Antakya ilçesindendir. Hamza Yazıcı, çocukluk yıllarından beri hayalini kurduğu oyunculuğu ata sporu olduğundan dolayı seçtiğini ifade ediyor.

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Oyunculuk hayatına da ilk defa 2008 yılında başlayan Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlarda temel oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuğunu usta-çırak ilişkisi içerisinde geliştirdiğini ifade etmiştir.

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Oyuncu olarak rol aldığı ilk film, başrollerini Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil ve Sümel Tilmaç’ın paylaştığı 2015 yapımı komedi filmi “Polis Akademisi Alaturka”dır. Hamza Yazıcı burada ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırmıştır.

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Daha çok komedi filmlerinde rol alan Yazıcı bundan sonra “Çılgın Kamp”, “Piyasadan Büyük Alacağımız Var”, “Bizans Oyunları”, “Kolonya Cumhuriyeti” ve Organize İşler 2: Sazan Sarmalı gibi filmlerde de rol almıştır.

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Daha önce “Güldür Güldür Show” isimli komedi programında Taylan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başaran Hamza yazıcı en son BKM Mutfak ekibinde yer almış ve kendini sevdirmeyiz yine başarmıştır.

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HAMZA YAZICI BOYU KAÇ?

2021 itibarıyla 29 yaşında olan Hamza Yazıcı, 1,28 boyunda ve Kova burcundadır.


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Çok Güzel Hareketler 2
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