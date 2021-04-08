Hamza Yazıcı kimdir? Hamza Yazıcı boyu kaç? Hamza Yazıcı kaç yaşında?

Hamza Yazıcı, Bizans Oyunları, Kolonya Cumhuriyeti, Organize İşler Sazan Sarmalı 1 gibi birçok başarılı yapımda yer almıştır. BKM ekibinin kurduğu Çok Güzel Hareketler'in 2. Neslinde yer alan ve günümüzde halen devam eden ÇGHB 2 ile de izleyici karşısına çıkmıştır. Hamza Yazıcı, ÇGHB 2’nin kadrosuna girmeden önce FOX TV’de Görevimiz Komedi adlı programda da bir süre izleyicilerle buluşmuştur.
Hamza Yazıcı, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Hatay’ın Antakya ilçesindendir. Hamza Yazıcı, çocukluk yıllarından beri hayalini kurduğu oyunculuğu ata sporu olduğundan dolayı seçtiğini ifade ediyor.
Oyunculuk hayatına da ilk defa 2008 yılında başlayan Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlarda temel oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuğunu usta-çırak ilişkisi içerisinde geliştirdiğini ifade etmiştir.
Oyuncu olarak rol aldığı ilk film, başrollerini Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil ve Sümel Tilmaç’ın paylaştığı 2015 yapımı komedi filmi “Polis Akademisi Alaturka”dır. Hamza Yazıcı burada ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırmıştır.
Daha çok komedi filmlerinde rol alan Yazıcı bundan sonra “Çılgın Kamp”, “Piyasadan Büyük Alacağımız Var”, “Bizans Oyunları”, “Kolonya Cumhuriyeti” ve Organize İşler 2: Sazan Sarmalı gibi filmlerde de rol almıştır.
Daha önce “Güldür Güldür Show” isimli komedi programında Taylan karakteri ile gönülleri fethetmeyi başaran Hamza yazıcı en son BKM Mutfak ekibinde yer almış ve kendini sevdirmeyiz yine başarmıştır.
2021 itibarıyla 29 yaşında olan Hamza Yazıcı, 1,28 boyunda ve Kova burcundadır.
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