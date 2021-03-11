Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim? Hamza Yazıcı'nın boyu kaç?

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Hamza Yazıcı, daha sonra beyaz perdeye adım atmış, dizilerde oynamış ve bir müzikalde yer almıştır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Hamza Yazıcı aynı zamanda oyunculukta gelişmesini usta - çırak ilişkisinde harmanlanması olarak tanımlamaktadır.
Şubat 1992 tarihinde dünyaya İstanbul'da gözlerini açan Hamza Yazıcı, Hatay - Antakya'lıdır. Kova burcu olan Hamza Yazıcı'nın boyu, 128 cm'dir.
Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri almıştır. 2008 yılından beri profesyonel tiyatrocu olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür programında oynadığı Taylan karakteri ile dikkat çekmiştir.
DİZİLER
2020 – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
2018 – Güldür Güldür
2016 – Görevimiz Komedi
FİLMLER
2019 - Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
2017 – Kolonya Cumhuriyeti
2016 - Bizans Oyunları
2015 - Çılgın Kamp
2014 – Polis Akademisi Alaturka
2014 – Piyasadan Büyük Alacağımız Var
MÜZİKAL
2020 – İnci Krallığı Prensesler Müzikali
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Sena Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgü Yürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
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