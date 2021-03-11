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Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim? Hamza Yazıcı'nın boyu kaç?

11.03.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim? Hamza Yazıcı'nın boyu kaç?

Hamza Yazıcı, 1992 senesinde dünyaya gelmiştir. Kendini "Biraz aksi, biraz tehlikeliyim" diyerek tanımlayan Hamza Yazıcı, neden oyuncu olmak istediği sorulduğunda "Oyunculuk bizde ata sporu. Zamanında saraylarda taklalar olsun, portakal döndürmece olsun... Kanımızda var" cevabını vermiştir. Genç oyuncu 2008 senesinden beri tiyatro ile ilgilenmekte ve büyük başarılara imza atmaktadır.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Hamza Yazıcı, daha sonra beyaz perdeye adım atmış, dizilerde oynamış ve bir müzikalde yer almıştır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Hamza Yazıcı aynı zamanda oyunculukta gelişmesini usta - çırak ilişkisinde harmanlanması olarak tanımlamaktadır.

HAMZA YAZICI KİMDİR?

Şubat 1992 tarihinde dünyaya İstanbul'da gözlerini açan Hamza Yazıcı, Hatay - Antakya'lıdır. Kova burcu olan Hamza Yazıcı'nın boyu, 128 cm'dir.

Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri almıştır. 2008 yılından beri profesyonel tiyatrocu olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür programında oynadığı Taylan karakteri ile dikkat çekmiştir.

Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim? Hamza Yazıcı'nın boyu kaç?

HAMZA YAZICI FİLMOGRAFİSİ

DİZİLER

2020 – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

2018 – Güldür Güldür

2016 – Görevimiz Komedi

FİLMLER

2019 - Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

2017 – Kolonya Cumhuriyeti

2016 - Bizans Oyunları

2015 - Çılgın Kamp

2014 – Polis Akademisi Alaturka

2014 – Piyasadan Büyük Alacağımız Var

MÜZİKAL

2020 – İnci Krallığı Prensesler Müzikali

Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim? Hamza Yazıcı'nın boyu kaç?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCULARI

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Sena Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgü Yürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Çok Güzel Hareketler 2
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