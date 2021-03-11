Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim? Hamza Yazıcı'nın boyu kaç?

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Hamza Yazıcı, daha sonra beyaz perdeye adım atmış, dizilerde oynamış ve bir müzikalde yer almıştır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Hamza Yazıcı aynı zamanda oyunculukta gelişmesini usta - çırak ilişkisinde harmanlanması olarak tanımlamaktadır.

HAMZA YAZICI KİMDİR?

Şubat 1992 tarihinde dünyaya İstanbul'da gözlerini açan Hamza Yazıcı, Hatay - Antakya'lıdır. Kova burcu olan Hamza Yazıcı'nın boyu, 128 cm'dir.

Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri almıştır. 2008 yılından beri profesyonel tiyatrocu olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür programında oynadığı Taylan karakteri ile dikkat çekmiştir.

HAMZA YAZICI FİLMOGRAFİSİ

DİZİLER

2020 – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

2018 – Güldür Güldür

2016 – Görevimiz Komedi

FİLMLER

2019 - Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

2017 – Kolonya Cumhuriyeti

2016 - Bizans Oyunları

2015 - Çılgın Kamp

2014 – Polis Akademisi Alaturka

2014 – Piyasadan Büyük Alacağımız Var

MÜZİKAL

2020 – İnci Krallığı Prensesler Müzikali