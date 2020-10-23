Hande Ataizi bir gün süren evliliğini anlattı: İstenmeyen gelin oldum

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu Hande Ataizi oldu. Ataizi, sunucu Ateş'in sorduğu sorulara açıklıkla yanıt verdi.

Hande Ataizi yıllar önce Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş ancak çiftin evliliği bir gün sürmüştü. Ataizi bir günlük evliliğinin neden bittiğini açıkladı. Hande Ataizi, "24 saatlik evlilik nasıl bir duyguydu?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"İSTENMEYEN GELİN OLDUM"

"Biz birlikte olduğumuz zaman 8. ayda evlilik teklifi etti. Ben her zaman benim onu sevdiğmden daha çok seven biriyle birlikteydim. Annemin 'Fethi'ye evlilik sözleşmesi öner. Madem karşı taraf zengin ve para alacak bu kız diye düşünüyor' sözlerini Fethi'ye söyledim. O da 'Böyle bir şey olmaz evleceneğim kadına' dedi. Nikah kıyıldığı gün önüme sözleşme geldi ve imzaladım. En son arabada giderken 'Beni sevseydin ananla birlikte o sözleşmeyi avukata götürmezdin' dedi. Sonra böyle deyince benim hayatımda bir annem var. Sonra bir gece olan olay bu oldu.

Herkesin kafasında gelin-damat modeli var. Beni istemeyebilirler. Ancak karşımdaki insanın duruşu benim için daha önemli. Kukla gibi idare edilmeyen. Kendi başarısını elde etmiş kişi olmasını isterim. Bir şekilde iki kişi el ele verdiğinde her şey hallolur.

"ZENGİN OLAN DA CİMRİ ÇIKTI"

"Hande Ataizi zengin erkekler mi birlikte olur?" sorusunu da yanıtlayan ünlü oyuncu "Hayatımda çok varlıklı 2 kişi oldu birincisi 24 saatlik evli kaldığım biri, diğeri de ondan sonra birlikte olduğum kişi.Benim için önemli olan Paris'e gitmek değil.Paris'e kimle gittiğim. Hep kalbimin sesi dinledim. Zengin olan da cimri çıktı" dedi.

