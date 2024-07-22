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Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! O isim bir tabak makarnanın fiyatını söyleyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.07.2024 13:36
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Son dönemde Bodrum'daki fiyatlar gündemden düşmüyor. İddialara göre Hande Ataizi de tatil için Bodrum'u seçti. Türkbükü'nde bir mekana giden Ataizi içeriye alınmadı. Ünlü yorumcu ise bakın ne dedi.

Hande Ataizi Bodrum'da mekana alınmadı! O isim bir tabak makarnanın fiyatını söyleyip...

Ruhsar dizisiyle hafızalara kazındıktan sonra pek çok yapımda rol alan Hande Ataizi yıllara meydan okuyor.

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'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde 'Savcı Süreyya Uyar' karakterini canlandıran oyuncu Hande Ataizi bir süredir sevgilisi Dinç Aydoğdu ve Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile birlikte Türkbükü'nde tatil yapıyor.

Son dönemde pahalılığıyla gündeme gelen Bodrum'da vakit geçiren Hande Ataizi hakkında Müge Dağıstanlı bir iddia ortaya attı.

Ekran Alıntısı

Dağıstanlı yazısında ünlü oyuncu hakkına şunları söyledi:

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"Hande Ataizi Türkbükü’nde popülerliği ve pahalılığıyla bilinen bir mekana gitmiş. Ancak kapıdan içeri girememiş. Oyuncuya “Yerimiz yok” demişler. Ataizi hiç olay çıkarmamış, ‘tamam’ deyip dönmüş. O mekanda bir tabak makarna 4 bin TL. Hande Ataizi de pahalılığı ve israfı hiç sevmez. Tutumlu olmasıyla tanınır. Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan."

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Hande Ataizi
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