Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın kızlarının pozuna yorum yağdı! "Bu kadar benzemeleri şaka mı?"

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı beraber başrol oynadıkları Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle çok konuşulmuştu. İkilinin dostluğu set dışında da sürüyor.

Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı kızları Pera ile tatildeydi. Hazal Kaya da çocuklarıyla beraber bir süredir dinleniyor.

İki başarılı oyuncu aileleriyle beraber tatilde de birlikte vakit geçiriyor. Hazal Kaya ve Lara Paşalı tatilde kızlarını da tanıştırarak vakit geçirmeleri için organizasyon yaptı.

Pera ve Süreyya'nın pozlarını Hazal Kaya "Bu kadar benzemeleri şaka mı?" notuyla paylaştı.

Hazal Kaya'nın kızı ve Selahattin Paşalı'nın kızını görenler "Tü tü tü 41 kere maşallah!", "Ay çok güzeller", "İçim ısındı", "Çocuklar ikiz gibi" yorumlarında bulundu.