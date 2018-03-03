Hande Ataizi boşanma davası açtı

Hande Ataizi, 6 yıl önce evlendiği eşi Benjamin Harvey'e boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı.
Akşam’da yer alan habere göre; Mahkeme hâkimi, iki tarafın katılmaması nedeniyle duruşmayı sonlandırdı.
Dosya 10 gün içerisinde de takip edilmezse dava düşecek. Ataizi, dilekçesinde şu iddialara yer verdi:
"Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür."
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