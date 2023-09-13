Hande Ataizi spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücuduna yorum yağdı

Sık sık spor yaptığı anları paylaşan oyuncu Hande Ataizi, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor salonunda olduğu anlaşılan Ataizi, squat yaptı sosyal medyada gündem oldu.

Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Ataizi, spor yaptığı anları paylaşmaya devam ediyor.

Sağlığına oldukça dikkat eden ünlü oyuncu, fit halleriyle de herkesin dikkatini çekiyor.

'KADINDA FİZİK VAR'

Son olarak bir spor salonundan squat yaparkenki hallerini paylaşan ünlü oyuncuya adeta yorum yağdı.

Ataizi'nin o hallerini görenler 'Kadında fizik var', 'Hem başarılı hem güzel', 'Bu fit halinde bile spor yapıyor helal' gibi yorumlarda bulundular.



