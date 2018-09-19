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Hande Ataizi'ye Benjamin Harvey'den izin çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 09:12 | Son Güncelleme

Hande Ataizi, eski eşi Benjamin Harvey’in soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu! Harvey'dan onay çıktı

Hande Ataizi'ye Benjamin Harvey'den izin çıktı

Hande Ataizi, eski eşi Benjamin Harvey’in soyadını kullanmaya devam etmek için geçen hafta avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Mahkemeye sunulan dilekçede “Hande Ataizi, 2012 yılından beri hem yurtiçi hem de yurtdışındaki televizyon ve sinema camiasında ‘Hande Ataizi Harvey’ olarak tanınmaktadır.

Ayrıca evliliğinden itibaren tüm resmi işlemlerinde ‘Harvey’ soyadını kullanmıştır. Oğulları Leon ile aynı soyada sahip olması da çocuğun menfaatinedir” denildi.

Harvey’den de beklenen yanıt geldi; avukatı Can Özede cevap dilekçesinde şöyle dedi: “Kabul ediyoruz. Hande Ataizi o soyadını kullanabilir.”


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Anahtar Kelimeler:
hande ataizi Benjamin Harvey

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