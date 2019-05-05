Hande Doğandemir'den cesur pozlar!

Meksika'nın Yucatan Yarımadası’nda yer alan 'Cenote Ik Kil Doğal Çukuru'na tatil için giden Hande Doğandemir'in sosyal medya hesabından cesur paylaşımları kısa sürede binlerce takipçisi tarafından beğenildi.

Yükseklik korkusu olduğunu belirten Doğandemir, Meksika tatilinde bu korkunun üzerine gittiğini belirterek deneyimlerini şu cümlerle anlattı: ''dün inanılmaz bir deneyim yaşadık çok heyecanlıydı, burası Cenote ik Kil - ‘Cenote Doğal Çukuru’ Mekisa’nın Yucatan Yarımadası’ nda Maya’ lara ait bir bölgede..

70 metre derinliğinde, bir merdivenle alana ulaşıp oldukça yüksek bir yerden tatlı suya atlatıp yükseklik korkum olmasına rağmen benim için çok zor olsa da yaptım. :)

Yüzebiliyorsunuz içinde siyah kedi balıkları var ama müthiş bir his :) Mayalı hükümdarlar dinlenmek ve kurban törenleri için kullanıyormuş.''

