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Hande Doğandemir'den köprü sitemi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

Set çıkışı evine dönmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen oyuncu Hande Doğandemir burada yaşanan intihar girişimi nedeniyle köprünün kapalı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Güzel oyuncu polisin verdiği yanıta sitem etti.

Hande Doğandemir'den köprü sitemi!

İstanbul dün akşam yine bir intihar girişimine tanıklık etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Avrupa yakasına giden bir kişi otomobilini yolun ortasına bırakarak elindeki silahla köprüden araçların geçişini engelledi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, köprü güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Polis tarafından ikna edilen kişi elindeki silahı denize atarak teslim oldu.

Gözaltına alınan kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Silahlı intihar girişimi nedeniyle köprüde çift yönlü olarak ulaşım yaklaşık 1.5 saat durdu.

HANDE DOĞANDEMİR SON ANDA ÖĞRENDİ

Köprünün araç trafiğine kapatıldığını son anda öğrenen ve mağduriyet yaşayan isimlerden biri de oyuncu Hande Doğandemir oldu. Evine dönmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü tercih eden Doğandemir, köprünün kapalı olduğunu fark edince bunun nedenini öğrenmek istedi ancak orada bulunan görevliden ‘Öğrenmek zorunda değilsiniz’ yanıtını alınca Twitter hesabından tepki dolu bir paylaşımda bulundu.

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İşte Doğandemir’in o satırları:

“Tam şu an Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isterken birinci köprünün kapalı olduğunu tam köprüye girerken öğreniyoruz ve orada görevli(!) birine ‘neden geçemiyoruz?’ diye sorduğumuzda ‘geçemezsiniz öğrenmek zorunda değilsiniz’ cevabını alıyoruz! İnanılmaz gerçekten inanılmaz! Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir vatandaşa “köprüden geçemezsiniz öğrenmek zorunda değilsiniz” cevabı verilemez! Bu ülkede ne doğru ki biz aldığımız bu cevaba şaşırıyoruz bir yandan!”

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