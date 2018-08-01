MAGAZİN

Hande Doğandemir yeni dizisi öncesi enerji depoluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 00:19 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, yeni dizi sezonu öncesinde Ege tatilinde moral depoluyor. Güzel oyuncunun tatilden paylaştığı mayolu fotoğraflarına binlerce beğeni geldi.

Hande Doğandemir yeni dizisi öncesi enerji depoluyor

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in NTC Medya'nın yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü Can Kırıkları isimli diziden teklif geldiği iddia edildi. Bir kadın polisi canlandırması beklenen Doğandemir, çekimler öncesinde Ege'de enerji depoluyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Fırat’tan 2.5 ay önce ayrılan Hande Doğandemir, tatilinde çekildiği pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Son olarak beyaz mayosuyla çekildiği pozunu paylaşan Hande Doğandemir düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

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Ege'de stres atan Hande Doğandemir, önceki gün de Mustafa Denizli ile Çiğdem Kaya'nın kızları Lal Denizli'yle bir araya geldi. İki yakın dost, bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

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