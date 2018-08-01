Hande Doğandemir yeni dizisi öncesi enerji depoluyor

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in NTC Medya'nın yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüğü Can Kırıkları isimli diziden teklif geldiği iddia edildi. Bir kadın polisi canlandırması beklenen Doğandemir, çekimler öncesinde Ege'de enerji depoluyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Mert Fırat’tan 2.5 ay önce ayrılan Hande Doğandemir, tatilinde çekildiği pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Son olarak beyaz mayosuyla çekildiği pozunu paylaşan Hande Doğandemir düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Ege'de stres atan Hande Doğandemir, önceki gün de Mustafa Denizli ile Çiğdem Kaya'nın kızları Lal Denizli'yle bir araya geldi. İki yakın dost, bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi.



