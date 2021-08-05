Hande Doğandemir, yeni imajı hakkında konuştu

Nuh Tepesi ve Gelincik filmlerinin yetenekli başrol oyuncusu Hande Doğandemir, MAG Ağustos sayısının kapağı oldu.

“Başta mesafeli ve soğuk dursamda tanıdıkça hiç öyle olmadığımı söylerler” diyen güzel oyuncu “Sanırım bu özellik Ankaralı olmaktan geliyor. Kontrollü, planlı ve adaletli olmaya çalışıyorum ama genelde neşeli ve eğlenceliyimdir. Hiçbir zaman hırslı biri olamadım ama inandığım şeyin arkasından sonuna kadar giderim” açıklamasında bulundu.

Yaptığı imaj değişikliği hakkında da konuşan Hande Doğandemir “Uzun süre, uzun saç kullanınca ve her proje de öyle görününce bir imaj değişikliği yapmaya karar verdim. Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik. Hem çok sevdim hem de çok güzel tepkiler aldım. Zaten yeni imajım, Hükümsüz ve son filmim Daha İyi Bir Yarın’da karakterlerim için çok uygun oldu. Onlar bittikten sonra tekrar uzatmaya başlayabilirim” dedi.

‘Aşk sizin için ne ifade ediyor?’ sorusunu da cevaplayan Doğandemir, aşka çok büyük anlamlar yüklemediğini ve bir ihtiyaç olarak da görmediğini söyleyerek “ Hayatın bir parçası aşkı da zaten bir başkasına duyulan his olarak özetleyemem. Birçok şeye karşı olan tutkumuz, benim için bu da hayatın bir parçası” diyerek sözlerini noktaladı.

