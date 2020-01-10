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  4. Hande Erçel'den annesi için duygusal mesaj: "Her gün daha da özlüyorum"

Hande Erçel'den annesi için duygusal mesaj: "Her gün daha da özlüyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 21:50 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz yıl vefat eden annesinin ardından kaleme aldığı duygusal bir yazıyı Instagram'dan paylaştı.

Hande Erçel'den annesi için duygusal mesaj: "Her gün daha da özlüyorum"

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel geçtiğimiz yıl mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yummuştu. Güzel oyuncu annesinin ölümünün birinci yılında duygusal bir yazı kaleme aldı.

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Hande Erçel'in, Instagram hesabından yayınladığı duygusal mesaj şöyle:

"Biz büyürken evde 3 kızdık böyle... 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu ,biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz,büyütüyoruz..

Her gün daha da özlüyorum seni pudram... Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... 'Yapamam' dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış... Annem olduğun için çok şanslıyım!

Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de... Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış. Edep en güzel cevapmış... Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere 'yalnız değilsiniz' demek istediğim için yazıyorum bunları...

Kıymet bilmek çok kıymetli."

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