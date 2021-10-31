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Hande Erçel’den aşk dolu Kerem Bürsin paylaşımı

31.10.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi ile şu sıralar New York’un tadını çıkaran Hande Erçel, aşk dolu bir paylaşım yaptı. Buna karşılık Kerem Bürsin de arşivden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel’den aşk dolu Kerem Bürsin paylaşımı

Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile Amerika’nın New York kentinde tatil yapıyor. Uzun bir süre ABD’de kalmayı planlayan güzel oyuncu, tatilinden kareleri de sosyal medyadan paylaşıyor.

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Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı mutluluğu bir dönem birlikte aynı dizide rol aldığı meslektaşı Kerem Bürsin’de bulan Erçel, sevgilinin de olduğu bir fotoğrafı 25 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.
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ARŞİVDEN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Kerem Bürsin de bu kareye sessiz kalmadı ve arşive girdi. “Demek arşiv patlatmak istiyorsun” notunu düşen Bürsin, Erçel’in olduğu bugüne kadar hiç görülmeyen iki anı paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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