Hande Erçel'den 'Bay J' yorumu: Gereksiz bir çıkış oldu!

'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Bebek’te bulunan yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı.

Köpeği Hector’u bir an olsun kucağından indirmeyen Kerem Bürsin’in, minik dostuyla kıyafet uyumu görenleri gülümsetti.

Geçtiğimiz günlerde Bürsin'in katıldığı ödül töreninde yaşanan olayın sorulması üzerine Hande Erçel, “Ben partnerimin kalbini biliyorum, çok gereksiz bir çıkış oldu” dedi.

Yaşananlar hakkında ilk kez konuşan Kerem Bürsin ise "Böyle bir şeye zaman ayırıp, konuşmaya dahi gerek yok" demekle yetindi. (TV100)

