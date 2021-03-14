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Hande Erçel'den 'Bay J' yorumu: Gereksiz bir çıkış oldu!

14.03.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel'den 'Bay J' yorumu: Gereksiz bir çıkış oldu!

Haklarında sık sık aşk söylentileri çıkan oyuncu Hande Erçel ile partneri Kerem Bürsin, Bebek'te objektiflere takıldı. Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ödül almak üzere bir törene katılan Bürsin hakkında sunucu Bay J'nin gündem olan sözlerini değerlendirdi.

'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Bebek’te bulunan yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı.

Köpeği Hector’u bir an olsun kucağından indirmeyen Kerem Bürsin’in, minik dostuyla kıyafet uyumu görenleri gülümsetti.

Geçtiğimiz günlerde Bürsin'in katıldığı ödül töreninde yaşanan olayın sorulması üzerine Hande Erçel, “Ben partnerimin kalbini biliyorum, çok gereksiz bir çıkış oldu” dedi.

Yaşananlar hakkında ilk kez konuşan Kerem Bürsin ise "Böyle bir şeye zaman ayırıp, konuşmaya dahi gerek yok" demekle yetindi. (TV100)

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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