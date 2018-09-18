MAGAZİN

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Hande Erçel çıkan dedikodulara daha fazla dayanamadı ve Murat Dalkılıç'tan neden ayrıldığını anlattı

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre; Murat Dalkılıç, Hande Erçel’i yabancı uyruklu iki kadınla aldattı. İhaneti öğrenen Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı terk etti.

Ayrılık sonrası hiçbir açıklamaya yapmayan ünlü çiftten sessizliği bozan taraf Hande Erçel oldu.

HANDE ERÇEL MURAT'I BU YÜZDEN TERK ETMİŞ!

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Erçel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Hayatımın en zor günlerinde, hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak en son istediğim şey ama her gün yeni bir haberle gündem olmak beni daha da yıpratıyor. O yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum.

Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur. Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim.

PARTNERÜnlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!Ünlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!
Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklamasıHande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması
Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklamasıHande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande erçel Hande Erçel ve Murat Dalkılıç murat dalkılıç

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Son Dakika... İsrail Rusya'dan özür diledi

Son Dakika... İsrail Rusya'dan özür diledi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Diğer Haberler
Bülent Ersoy ve Nur Yerlitaş'tan dostluk paylaşımları

Bülent Ersoy ve Nur Yerlitaş'tan dostluk paylaşımları

Yasak Elma setinde neler oluyor? Talat Bulut'a özel karavan!

Yasak Elma setinde neler oluyor? Talat Bulut'a özel karavan!

Hadise'den hakkında çıkan haberlere yanıt

Hadise'den hakkında çıkan haberlere yanıt

Kendall Jenner flaşların kurbanı oldu

Kendall Jenner flaşların kurbanı oldu

Derya Tuna oğlu İdo'nun eski sevgilisi hakkında konuştu

Derya Tuna oğlu İdo'nun eski sevgilisi hakkında konuştu

Emina Jahovic'in kolundaki servet

Emina Jahovic'in kolundaki servet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.