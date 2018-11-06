MAGAZİN

Hande Erçel eridi! İşte son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Murat Dalkılıç ile ayrıldıktan sonra magazincilerden uzak durmaya çalışan oyuncu Hande Erçel bir süredir ailesiyle vakit geçiriyor! Erçel'in ablası kardeşinin fotoğrafını paylaşınca olay oldu

Hande Erçel eridi! İşte son hali

Annesinin hastalığı sebebiyle zor günler geçiren Hande Erçel son görüntüsüyle şaşırttı!

Annesinin sağlık sorunları sonrası sevgilisi Murat Dalkılıç ile de ayrılan Hande Erçel, dün ablası Gamze Erçel ile gece gezmesindeydi.

Abla Erçel, kardeşinin fotoğrafını "My Babe" notuyla Instagram'da paylaştı.

5be12a98c03c0e031c8d4f4f

Fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Erçel'in zayıf hali dikkat çekti.

Bir süre önce diyete başlayan Erçel; hayatından karbonhidratı ve şekeri çıkarmıştı.
Erçel Sarıyer'deki bir salonda haftanın 3 günü düzenli olarak da pilates yapıyor ve bol bol protein tüketiyordu.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Arda Turan: Sıla merak etmesin, her zaman ona destek vereceğimArda Turan: Sıla merak etmesin, her zaman ona destek vereceğim
Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu ayrıldıBerrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande erçel Hande Erçel kilo hande erçel diyet

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı

Öğretmenden erkek öğrencisine iğrenç mesaj!

Öğretmenden erkek öğrencisine iğrenç mesaj!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Emily Ratajkowski'nin 'çamaşır günü'

Emily Ratajkowski'nin 'çamaşır günü'

Dua Lipa halay çekti olay oldu

Dua Lipa halay çekti olay oldu

Burcu Esmersoy isyan etti: Nasıl bir cesaret!

Burcu Esmersoy isyan etti: Nasıl bir cesaret!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Pelin Akil: Evet hamileyim!

Pelin Akil: Evet hamileyim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.