Hande Erçel eridi! İşte son hali

Annesinin hastalığı sebebiyle zor günler geçiren Hande Erçel son görüntüsüyle şaşırttı!

Annesinin sağlık sorunları sonrası sevgilisi Murat Dalkılıç ile de ayrılan Hande Erçel, dün ablası Gamze Erçel ile gece gezmesindeydi.

Abla Erçel, kardeşinin fotoğrafını "My Babe" notuyla Instagram'da paylaştı.

Fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Erçel'in zayıf hali dikkat çekti.

Bir süre önce diyete başlayan Erçel; hayatından karbonhidratı ve şekeri çıkarmıştı.

Erçel Sarıyer'deki bir salonda haftanın 3 günü düzenli olarak da pilates yapıyor ve bol bol protein tüketiyordu.

