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  4. Hande Erçel eski sevgilisiyle aşk yaşayan Sitare Akbaş'ı sildi

Hande Erçel eski sevgilisiyle aşk yaşayan Sitare Akbaş'ı sildi

30.08.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel, eski aşkı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan rol arkadaşı Sitare Akbaş'ı sildi. Ünlü oyuncunun ardından Akbaş'tan da karşı hamle geldi.

Hande Erçel eski sevgilisiyle aşk yaşayan Sitare Akbaş'ı sildi

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. Çift, iki hafta önce Etiler'de objektiflere yansımıştı. Erçel'in bu birlikteliğe ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile mutlu birlikteliği süren Hande Erçel'den sürpriz hamle geldi. Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı.

Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi.

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Hande Erçel
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