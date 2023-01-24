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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in elbisesinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu

24.01.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde 31. yaş gününü kutladı. Gamze Erçel'in doğum gününde tercih ettiği siyah straplez elbisenin fiyatı sosyal medyanın diline düştü.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in elbisesinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in doğum gününde giydiği elbisenin fiyatı tepki çekti.

Caner Yıldırım ile evli olan Gamze Erçel, özel hayatıyla sık sık dikkatleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Mavi'nin hasta olduğu yönündeki iddialara öfke kusan Gamze Erçel, basından anlayış beklediğini dile getirmişti.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in elbisesinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu

  1. yaş gününü ailesiyle kutlayan Gamze Erçel, bu defa elbisesiyle gündeme oturdu. Gamze Erçel'in elbisesinin ABD'li ünlü bir markaya ait olduğu ve tam 16 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in elbisesinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya kullanıcıları duydukları rakam karşısında sessiz kalamadı. Erçel'in doğum günü tercihine ''Elbise güzel olsa da bu para verilmez'' ve ''Onca insan aç yatarken bu paraya yazık'' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in elbisesinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in elbisesinin fiyatı sosyal medyada gündem oldu

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