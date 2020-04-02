Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in salonu sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyada takip edilen isimler arasına girdi. Kardeşi Hande’nin kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlar üzerinden öne çıkan Gamze Erçel özellikle hamileliği sırasında ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Gamze Erçel yaptığı sosyal medya paylaşımı ile ev karantinası günlerinde neler yaptığını gösterdi.

Erçel'in salonu takipçilerinin gündemine gerdi. Evinde Harry Potter filmi izlerken görülen genç kadına takipçileri “Dikkat et boynun tutulmasın” uyarısında bulundu.



