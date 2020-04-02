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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in salonu sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 10:15 | Son Güncelleme

Ev karantinası günleri devam ederken, hemen herkes sosyal medya üzerinden bu günlerin nasıl geçtiğine dair paylaşımlarda bulunuyor. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de yaptığı paylaşımla vaktini nasıl geçirdiğini gözler önüne serdi.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in salonu sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyada takip edilen isimler arasına girdi. Kardeşi Hande’nin kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlar üzerinden öne çıkan Gamze Erçel özellikle hamileliği sırasında ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Gamze Erçel yaptığı sosyal medya paylaşımı ile ev karantinası günlerinde neler yaptığını gösterdi.

gamzeercel-instagram

Erçel'in salonu takipçilerinin gündemine gerdi. Evinde Harry Potter filmi izlerken görülen genç kadına takipçileri “Dikkat et boynun tutulmasın” uyarısında bulundu.


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