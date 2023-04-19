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  4. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel o yorumu görünce çileden çıktı! Öyle bir cevap verdi ki...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel o yorumu görünce çileden çıktı! Öyle bir cevap verdi ki...

19.04.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kanser tedavisi gören kızı Mavi ile hastane koridorunda yürüdüğü bir videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Erçel duygu dolu paylaşımına "Ah annecim ah... Biz neler yaşadık bir bilseler" notunu düştü.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel o yorumu görünce çileden çıktı! Öyle bir cevap verdi ki...

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Aylin Mavi adında bir kızı oldu. Sempatik halleriyle sık sık gündeme gelen minik Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyor.

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızına yer veren Erçel, son olarak Mavi ile eğlenceli bir video yayınladı. Ancak videoya yapılan bir yorum Gamze Erçel'i çileden çıkardı.

hande gamze mavşi

Bir takipçisi Gamze Erçel'in görüntülerine "Psikolojik bir çocuk istismarı, aktif bir şekilde dinlenmeyen bir çocuk, dinlemeyi ve sevgiyi göstermekten uzak bir an, kendi merkezinde kaybolmuş bir anne" yorumunda bulundu.

gamze erçel yorum

O YORUM ÇİLEDEN ÇIKARDI

Erçel de takipçisine şöyle yanıt verdi: "Ben o an Caner'in beni çektiğinin farkında değilim. Sizin gördüğünüz sadece 10 saniye. Ondan önce domuzcuklara gitmeyi ben önerdim. Yanımızda Bedirhan ve babası da var. Ben onlarla konuştuğunu sanırken benim ineği beslediğimi görünce bana dönüp "Artık onu besleme" diyor. Sadece videonun bu kısmını görüp böyle bir yorum yapmanız, sizin bir anneye psikolojik bir istismar yapmanız hiç doğru değil."

gamze erçel

Birçok sosyal medya kullanıcısından Gamze Erçel'e destek gelirken ünlü isim bir sonraki paylaşımıyla adeta yürekleri sızlattı.

Erçel, geçen yıl kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan Mavi ile hastaneden koridorundan bir video paylaşarak "Ah anneciğim ah... Biz neler yaşadık bir bilseler" notuyla paylaştı.

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