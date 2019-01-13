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Hande Erçel'in annesinin cenazesinde Burak Deniz'ın bu hali olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

Uzun süredir kanser tedavisi gören oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel yaşamını yitirdi. Erçel'i en zor gününde oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Oyuncu Burak Deniz'in cenazedeki bir karesi herkesin tüylerini diken diken etti.

Hande Erçel'in annesinin cenazesinde Burak Deniz'ın bu hali olay oldu

Hande Erçel, yaklaşık 8 aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'i son yolculuğuna uğurladı.

Ünlü isimler Hande Erçel'i bu acılı gününde yalnız bırakmadı. Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç da cenazeye katılan isimler arasındaydı.

Cenazede Erçel'i Burak Deniz de yalnız bırakmadı. Annesini erken yaşta kaybeden Deniz'in cenazedeki bir karesi görenlerin yüreklerini dağladı. Erçel'in acısını en yakından hisseden Deniz'in bu görüntüsü sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Deniz bir söyleşisinde anne acısını şu sözlerle ifade etmişti: Tadım, tuzum, motivasyonum kalmadı, çünkü kendimi kanıtlayacak kimse kalmadı. Kaç yaşına geldim, umutsuzluğa düştüğümde valideyi istiyorum yanımda...


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