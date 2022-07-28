Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi! "Yine afet gibisin"

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Sık sık özel hayatına yönelik paylaşımlarda bulunan güzel fenomen, mavi elbiseli pozuyla adeta göz kamaştırdı.

DERİN YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan Gamze Erçel, ailesiyle çıktığı tatilden paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak mavi derin bacak yırtmaçlı elbisesiyle pozlarını sergileyen güzel isim, muhteşem fiziğiyle dikkat çekti.

Güzelliği ve fit vücuduyla büyüleyen Gamze Erçel'in paylaşımları sonrası beğeni butonu adeta çöktü.

Erçel'in bu pozlarına takipçileri, "Yine afet gibisin" ve "Maşallah sana ne güzelsin" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte güzel ismin beğeni rekoru kıran bazı paylaşımları;



