Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, 4 buçuk milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Hande Erçel'in kız kardeşi olarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gamze Erçel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Moda ve Tekstil Tasarımı okudu.

2012 yılında Miss Face of Cinema yarışmasında 'Sinema Güzeli' seçilen Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi.

Aylin Mavi adında bir kız çocuğu bulunan Gamze Erçel, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



