MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in zayıflığı olay oldu! Photoshop mu azim mi?

Hande Erçel'in zayıflığı olay oldu! Photoshop mu azim mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, günden güne zayıflıyor. Kariyerinin ilk yıllarında daha balık etli olan Erçel, adeta bir deri bir kemik kaldı. Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Hande Erçel'in zayıflığı olay oldu! Photoshop mu azim mi?

Güzel oyuncu Hande Erçel giderek zayıflıyor. Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel değişimi ile de dikkat çekiyor. Kariyerinin ilk yıllarında daha balık etli olan Hande Erçel adeta bir deri bir kemik kaldı. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel yine sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

ekran-alintisi-2209202016007777528b372b4a
Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hande Erçel'in aşırı zayıf haline yorum yağdı. Peki Hande Erçel gerçekten zayıfladı mı yoksa fotoğraflarda photoshop mu var?

0-220920201600777752b1a1dd81
Hande Erçel'in eski halini bilen hayranları "Sana ne oldu?" demeden edemedi...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
İtiraz etti! Zehir zemberek savunmaİtiraz etti! Zehir zemberek savunma
Birbirlerine girdiler! 'Kes sesini'Birbirlerine girdiler! 'Kes sesini'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!
19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!
Kulağından canlı sinek çıktı
Kulağından canlı sinek çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazal Kaya'dan sonra Aslıhan Güner de açıkladı! 'Asi dizisinde...'
'Asi dizisinde biraz kiloluyum diye...'
Bergüzar Korel 16 ay sonra sahnede! 'Gece emzirmeye kalktığımda...'
Böyle duyurdu! 'Gece emzirmeye kalktığımda...'
Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin tedbir kararına itiraz etti
İtiraz etti! Zehir zemberek savunma
Nilperi Şahinkaya yerine Sibel Can fotoğrafı! Böyle ti'ye aldı
Yerine Sibel Can fotoğrafı! Böyle ti'ye aldı
Müge Anlı, Aleyna Çakır dosyasını kapattı mı? Twitter'dan Müge Anlı'ya "susma" tepkisi!
Aleyna Çakır dosyasını kapattı mı? Olay oldu
Gül Sunal'dan Ali Sunal paylaşımı! 'Kemal, ilk kucağına aldığında...'
Annesi paylaştı! 'Kemal, ilk kucağına aldığında...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.