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Hande Erçel-Kaan Yıldırım cephesinde flaş gelişme!

03.08.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, kısa süreli birlikteliğin ardından ayrılmıştı. İlişki bittikten sonra 'sadece arkadaşız' diyen Erçel ve Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Hande Erçel-Kaan Yıldırım cephesinde flaş gelişme!

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğu kısa sürdü.

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"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Geçtiğimiz aylarda muhabirlerle sohbet eden Erçel, "Hayatımda kimse yok... Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğruladı.

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TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Bütün bu gelişmelerin ardından ikili, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası, "İkilinin arkadaşlığı da kısa sürdü" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kaan Yıldırım
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