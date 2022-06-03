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Hande Erçel makyajsız haliyle görenleri mest etti! "Ne güzel bir sabah"

03.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu, son olarak makyajsız olduğu bir videoyu takipçileriyle paylaştı. "Ne güzel bir sabah" diyerek çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncunun makyajsız haline övgüler yağdı.

Hande Erçel makyajsız haliyle görenleri mest etti! "Ne güzel bir sabah"

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Elle ödül töreninde yaptığı konuşmayla damga vuran Hande Erçel, ablası Hande Erçel'i ağlatmıştı.

KONUŞMASIYLA ABLASINI AĞLATMIŞTI

Törende ödülünü almak için sahneye çıkan Hande Erçel, yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırmayı başarmıştı. Yanında olan tüm ekibine ve ablasına teşekkür eden Erçel, "Onun dışında ben ablama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum" ifadelerini kullanmış ve bu konuşmanın ardından ablası gözyaşlarını tutamamıştı.

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ÖDÜL TÖRENİNE KIYAFETİYLE DAMGA VURDU

Elle ödül törenine katılan ve yılın Elle kızı seçilen Hande Erçel, güzelliğiyle adeta törende göz kamaştırdı. Muhteşem bir elbise seçimiyle görenlerin dikkatini çeken Erçel, pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

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Derin bacak yırtmacıyla takipçilerini mest eden Hande Erçel'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

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MAKYAJSIZ POZU OLAY OLDU

Son olarak Instagram hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla dikkat çeken Hande Erçel, görenleri şaşkına çevirdi. Makyajlı haliyle dillere destan bir güzelliğe sahip olan Erçel'in makyajsız hali de herkesi mest etti.

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Cesur bir şekilde hiç çekinmeden makyajsız halini takipçileriyle paylaşan Hande Erçel, "Ne güzel bir sabah" açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Instagram
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