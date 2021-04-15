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Hande Erçel ne giyse olay oluyor! Pahalı seçimler...

15.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Set dışında günlük hayatta da sık sık birlikte görüntülenen Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasındaki aşk iddiası gündemdeyken güzel oyuncu yine giydiği kıyafetlerin fiyatlarıyla konuşuluyor.

Hande Erçel ne giyse olay oluyor! Pahalı seçimler...

Sen Çal Kapımı adlı dizide başrolleri paylaşan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülenmiş ve aşk sorularına verdikleri yanıtlarla kafaları karıştırmışlardı.

Sık sık gündeme aşk iddialarıyla gelen ikiliden Hande Erçel giydiği kıyafetlerle de çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu Hande Erçel yeni pozları ile yine yaktı geçti. Toprak tonlarındaki şıklığı ile beğeni toplayan Hande Erçel "Kumsal esintisi, güneşin sıcak yüzü... " dedi güzelliğiyle nefes kesti.

Ekran Alıntısı

Erçel'in kıyafetlerinin fiyatına ise yorum yağdı. Erçel'in kimonosunun fiyatı 639 TL,şort fiyatı 449 TL, crop fiyatı ise 319 TL. Erçel'in pahalı tercihlerini gören takipçileri "Bu kadar pahalı giyime ne gerek var" derken bir kısmı da bu kıyafetlerin sponsorlu olduğunu iddia etti.


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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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