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  4. Hande Erçel ödül törenindeki konuşmasıyla gündemde! "Bu kadar sene hakkımda söylenenlerin üzerine..."

Hande Erçel ödül törenindeki konuşmasıyla gündemde! "Bu kadar sene hakkımda söylenenlerin üzerine..."

12.11.2024 08:12
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.11.2024 08:12
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Hande Erçel "Harper's Bazaar Women of the Year 2024" töreninde "Yılın digital yıldızı'' ödülünü kazandı. Özel hayatıyla da gündeme gelen Hande Erçel göndermeli konuşmasıyla sosyal medyayı salladı.

Son yıllarda hem değişimi, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel ödül gecesinde dikkat çekti.

Hande Erçel, film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü aldı. Ünlü oyuncunun davet tarzı övgü yağmuruna tutuldu.

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"ÖNÜNÜZE ENGEL KONULMASINA RAĞMEN..."

Sosyal medyada büyük bir beğeni kazanan Hande Erçel'in ödül konuşmasında yaptığı göndermeler ve sözler de gündem oldu.

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Hande Erçel konuşmasında "Aslında pek konuşmayı seven biri değilim artık bu anlaşılmıştır bence bu kadar sene hakkımda söylenenlerin üzerine hiç cevap vermememden" diyerek şöyle devam etti:

Gözlerini alamadı! "Aşkımın..." Gözlerini alamadı! "Aşkımın..."

"Öncelikle hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız bu cesareti sergilemeniz çok özel çok gurur verici."

Sosyal medyada Hande Erçel'e "Bu zamana kadar her yapılana susmuştu", "Sert eleştirilere güzel yanıt", "Ya ne engeli ne diyor" yorumları yapıldı.

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Hande Erçel ödül
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