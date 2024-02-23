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Hande Erçel rektörle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! O fotoğrafları yorumlara kapattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 10:06 | Son Güncelleme:
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Son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde hayat verdiği 'Leyla Gediz' karakteriyle adından söz ettiren Hande Erçel'in oyunculuğu çok eleştirilmişti. Oyunculuğu hiç beğenilmeyen Erçel ise okula geri döndü. Hande Erçel bu defa rektörüyle poz verince sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel rektörle poz verdi, sosyal medya yıkıldı! O fotoğrafları yorumlara kapattı

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı Bambaşka Biri dizisi ile ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Tüm seneyi birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikili; Paris, Finlandiya, Danimarka, Milano, Floransa, Cannes, Portofino, Budapeşte, Yunan adaları, New York, Londra, Bali ve Mauritius'u gezdi. Ünlü çift, 15 aylık ilişkilerinde 13 ülkeye gitti.

HANDE HAKAN

Lüks tatilleriyle çok konuşulan Erçel, geçtiğimiz aylarda eğitim hayatına da devam etme kararı aldı. Hande Erçel, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kayıt yaptırarak öğrenci kimliğini aldı ve bu özel anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

HANDE ERÇEL 0

Üniversiteyi bitirmeye çalışan 30 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ile bir araya geldi.

İnci, Hande Erçel ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

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'Sevgili Hande Erçel, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencimiz, çok sempatik, çok sıcak kanlı, çalışkan ve yetenekli. En önemlisi de Akademili olmak nedir, gayet iyi farkında, inşallah bu defa okulunu ara vermeden bitirecek.'

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Rektörün bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Rektörün Hande Erçel ile pozları bazı kullanıcıların hoşuna giderken bazı kullanıcılar da bu ilgiden rahatsız oldu. Yapılan yorumların ardından Prof. Dr. Handan İnci fotoğrafları yorumlara kapattı.

Youtube


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Hande Erçel Hakan Sabancı Oyuncu yaşında karakteri erçel
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