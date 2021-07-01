Hande Erçel siyah beyaz fotoğrafını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler tatilinde ilişkilerini ilan etmişlerdi.



Ünlü çift aşklarını dolu dizgin sürdürüyor. Kerem Bürsin son olarak sevgilisi Erçel'i havaya kaldırdığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşmıştı.

Instagram'da 22,7 milyondan fazla takipçisi olan Erçel ise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi sürdürüyor.



Güzel oyuncu son olarak siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına iki saat içinde 1,5 milyona yakın beğeni geldi.

Instagram'ı aktif olarak kullana güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de leopar desenli mayosuyla çekilen bir kareyi paylaşmıştı.



