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Hande Erçel siyah beyaz fotoğrafını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

01.07.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Erçel'in son paylaşımına bir saat içinde

Hande Erçel siyah beyaz fotoğrafını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler tatilinde ilişkilerini ilan etmişlerdi.
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Ünlü çift aşklarını dolu dizgin sürdürüyor. Kerem Bürsin son olarak sevgilisi Erçel'i havaya kaldırdığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşmıştı.

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Instagram'da 22,7 milyondan fazla takipçisi olan Erçel ise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

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Güzel oyuncu son olarak siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına iki saat içinde 1,5 milyona yakın beğeni geldi.

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Instagram'ı aktif olarak kullana güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de leopar desenli mayosuyla çekilen bir kareyi paylaşmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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