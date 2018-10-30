Hande Erçel, son paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi

Annesinin hastalığı nedeniyle bir süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile Kim Kardashian'a benzetildi.

"ALTINCI KARDEŞLERİ GİBİ"

Murat Dalkılıç ile ayrılığı, annesinin hastalığı derken ekranlardan uzak kalan oyuncu Hande Erçel, önceki gün Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. Hande Erçel, benzinlikteki pozuyla reality şov yıldızı Kim Kardashian'a benzetildi. Oyuncuya; "Kardashian kızlarının altıncı kardeşleri gibi" şeklinde yorumlar yağdı.



