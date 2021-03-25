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Hande Erçel sosyal medya rekorunu kırdı

25.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisindeki rolüyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medyada kırılması zor bir rekora imza attı. Instagram’da 20 milyon takipçiye ulaşan genç oyuncunun son gönderisi 2.5 milyon beğeni toplamayı başardı.

Hande Erçel sosyal medya rekorunu kırdı

Hande Erçel, şu sıralar başrolünü Kerem Bürsin’le paylaştığı Sen Çal Kapımı dizindeki rolüyle gündemden düşmüyor. Dizinin küvet sahnesi izleyicileri çok şaşırtmış, bu sahne yüzünden Sen Çal Kapımı dizisi RTÜK’ün radarına takılmıştı.

Son dönemin çok konuşulan ismi Hande Erçel’in hayranları, sosyal medyadan da genç ismi ilgiyle takip ediyor. Hande Erçel Instagram'da 20 milyon takipçi rekorunu kıran ilk Türk oyuncu oldu.

insta

Son paylaşımına 3 milyona yakın beğeni alan Hande Erçel ününü dünya çapında duyurmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel
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