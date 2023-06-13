Hande Erçel sütyensiz tarzıyla büyüledi! Dekolteli pozu olay oldu

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hande Erçel şimdilerde çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı ile ilişki yaşıyor. İlk zamanlar aşkını gizleyen Erçel artık sevgilisiyle poz vermekten kaçınmıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Erçel'in son paylaşımı yine olay oldu.

Bir markanın yüzü olarak Cannes'a giden ve iddialı seçimleriyle tam not almayı başaran Erçel bu defa mor elbisesiyle dikkat çekti. Mini elbisesinin içine sütyen giymeyi tercih etmeyen ünlü ismin son pozuna beğeni yağdı.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okudu. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı, eş zamanlı Tiyatro Kedi’de oyun asistanlığı yaptı.

Oyunculuğa 2014 yılında “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı diziyle basladı. 2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini canlandırdı.



