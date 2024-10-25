Hande Erçel Trust Arabia Ödülleri için Fas'ta! Siyahlar içindeki tarzı tam not aldı

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiğimiz Hande Erçel bu defa Marakeş'te gerçekleşecek olan Fashion Trust Arabia Ödülleri'ne davetli olarak Fas'ta gitti.

Siyah göğüs dekolteli ve beyaz ışıltı işlemeli elbisesi ile kırmızı halıda boy gösteren Hande Erçel bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

TAM NOT ALDI

Kombinini açık saçları ve gösterişli ince bir kolye ile tamamlayan Erçel'e adeta övgü yağdı.

YORUM YAĞDI

Hande Erçel'e sosyal medyada; 'harika görüyorsun', 'büyüleyici', 'çok güzelsin', 'mükemmel olmuş', 'yine efsane' gibi yorumlar yapıldı.