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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan romantik kaçamak! Tuğba Ekinci'den olay yorum

05.03.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile aşk iddialarına ilk dönem sert tepki gösteren Hande Erçel'in çapkın isimle birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Birlikte pek çok kez görüntülenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı şimdi de Paris'e aşk kaçamağı yaptı. İkiliyi gören Tuğba Ekinci'nin yorumu sosyal medyada dikkat çekti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan romantik kaçamak! Tuğba Ekinci'den olay yorum

Hande Erçel ile adı pek çok isimle anılan Hakan Sabancı bir süredir birlikte. Aşk iddialarını önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçtu. GazeteMagazin'in haberine göre ikili pasaport sırasında görüntülendi.

Aşk iddialarını sert bir dille yalanlayan oyuncu Erçel'i gören Tuğba Ekinci ise kendini tutamadı. Ekinci paylaşımında "Güzelim hande bozuk para gibi harcıyor minik adamlarla güzelliğini" yorumuyla şoke etti.

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Erçel Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamıştı.

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