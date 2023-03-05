Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan romantik kaçamak! Tuğba Ekinci'den olay yorum

Hande Erçel ile adı pek çok isimle anılan Hakan Sabancı bir süredir birlikte. Aşk iddialarını önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçtu. GazeteMagazin'in haberine göre ikili pasaport sırasında görüntülendi.

Aşk iddialarını sert bir dille yalanlayan oyuncu Erçel'i gören Tuğba Ekinci ise kendini tutamadı. Ekinci paylaşımında "Güzelim hande bozuk para gibi harcıyor minik adamlarla güzelliğini" yorumuyla şoke etti.

Erçel Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamıştı.



