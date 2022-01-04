Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden kötü haber! Koronavirüse yakalandılar

2022 yılının ilk günlerinde koronavirüse yakalanan ünlü isimlerin sayısı tek tek artmaya devam ediyor. Bir kötü haber de Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinden geldi.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Birlikte rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisiyle birlikte aşk yaşamaya başlaya Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

Çiftin yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı. Snobmagazin'in haberine göre, sağlık durumlarının iyi olan çiftin şu sıralar birlikte karantina altında olduğu öğrenildi.

Gelen bu üzücü haber sonrası çift, sosyal medya gündeminin de zirvesine oturdu.



