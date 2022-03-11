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Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında bomba iddia! "İstemeden ayrıldılar"

11.03.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkı sessiz sedasız bitti. İkili pozlarını silip birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilişkisinin bitme sebebiyle ilgili ortaya atılan iddia ise gündem oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında bomba iddia! "İstemeden ayrıldılar"

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı sessiz sedasız bitti. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi. Bütün bu gelişmelerin ardından sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

"İSTEMEDEN AYRILDILAR" İDDİASI

İddiaya göre; Hande Erçel ile Kerem Bürsin istemeden ayrılmışlar. Erçel ve Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler. Snob Magazin'in haberine göre; sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

TAKİBİ BIRAKTI

Öte yandan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde eski aşkını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı.

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Hande Erçel Kerem Bürsin
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