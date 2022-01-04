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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan çiftten kötü haber!

04.01.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene FOX TV'de yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışan ve birliktelik yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin çiftinden kötü bir haber geldi. Sevilen isimlerin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Peki Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sağlık durumu nasıl? İşte çiftin sağlık durumu...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan çiftten kötü haber!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen kötü haber hayranlarını üzdü. 2022 senesinin ilk günlerinde koronavirüse yakalanan ünlü isimlerin sayısı artmaya devam ederken, Erçel ve Bürsin çifti de bu isimlerden oldu. İşte ikilinin sağlık durumları...

HANDE ERÇEL VE KEREM BÜRSİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Daha önce Temmuz 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol alan ve dizi ile beraber aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Son gelişmelere göre sevilen çiftin yaptırdıkları Covid-19 testlerinin pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çiftin şu sıralar beraber karantina altında olduğu öğrenildi. Bu üzücü gelişme sonrası ikili, sosyal medya gündeminin zirvesinde yer aldı.

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KEREM BÜRSİN KİMDİR?

4 Haziran 1987 yılında doğan Kerem Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırmış ve Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. 2020'de yayına başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile başrolde oynamıştır.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim almıştır. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikincilik elde etmiştir. Erçel, daha önce Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı gibi pek çok dizide rol almıştır.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kötü haber!Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kötü haber!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hande Erçel Kerem Bürsin
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