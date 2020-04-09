Hande Erçel yeğeni ile fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı!

26 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Erçel, karantina günlerini ailesi ve erkek arkadaşı ile geçirmeyi tercih ediyor. Aile bağlarının kuvvetli olması ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel annesine ve ablasına oldukça düşkün. Sık sık sosyal medya hesabından vefat eden annesi Aylin Erçel ile ilgili paylaşımlar yapan genç yıldız, ablası Gamze Yıldırım ve yeğeni Mavi Aylin Yıldırım'ı da sosyal medya hesabından hayranlarına tanıtıyor.

ANNE YARISI ERÇEL'DEN ABLASINA TAM DESTEK

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel Nisan 2019'da tasarımcı Caner Yıldırım ile dünya evine girdi. Çiftin Mavi Aylin adı verdikleri kızları ise Ocak ayında dünyaya gözlerini açtı.

İlk kez teyzelik heyecanını yaşayan Hande Erçel ise, ablasına her fırsatta destek olmayı sürdürüyor. Yeğeni ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hande Erçel için; yeğeni bambaşka bir anlam ifade ediyor. Çünkü Mavi Aylin adındaki yeğeni Hande Erçel'in çok sevdiği ve kıymet verdiği annesi Aylin Erçel ile adaş. Annesinin vefat etmesinden sonra derin bir üzüntü yaşayan Hande Erçel ve ablası minik Mavi Aylin ile annelerinin anısını yaşatmayı tercih ettiler.