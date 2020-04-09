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Hande Erçel yeğeni ile fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 15:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile başarılı oyuncu Hande Erçel sanat camiasının parmakla gösterilen örnek çiftleri arasında yer alıyor. Evlilik haberini beklerken Erçel'in yeğeni ile sosyal medyaya koyduğu fotoğraf hayranlarını harekete geçirdi. Teknolojinin nimetlerini kullanan fan sayfaları Dalkılıç ve Erçel'i sevimli bebeklerle aynı karede birleştirdi.

Hande Erçel yeğeni ile fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı!

26 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Erçel, karantina günlerini ailesi ve erkek arkadaşı ile geçirmeyi tercih ediyor. Aile bağlarının kuvvetli olması ile dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel annesine ve ablasına oldukça düşkün. Sık sık sosyal medya hesabından vefat eden annesi Aylin Erçel ile ilgili paylaşımlar yapan genç yıldız, ablası Gamze Yıldırım ve yeğeni Mavi Aylin Yıldırım'ı da sosyal medya hesabından hayranlarına tanıtıyor.

ANNE YARISI ERÇEL'DEN ABLASINA TAM DESTEK

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel Nisan 2019'da tasarımcı Caner Yıldırım ile dünya evine girdi. Çiftin Mavi Aylin adı verdikleri kızları ise Ocak ayında dünyaya gözlerini açtı.

İlk kez teyzelik heyecanını yaşayan Hande Erçel ise, ablasına her fırsatta destek olmayı sürdürüyor. Yeğeni ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hande Erçel için; yeğeni bambaşka bir anlam ifade ediyor. Çünkü Mavi Aylin adındaki yeğeni Hande Erçel'in çok sevdiği ve kıymet verdiği annesi Aylin Erçel ile adaş. Annesinin vefat etmesinden sonra derin bir üzüntü yaşayan Hande Erçel ve ablası minik Mavi Aylin ile annelerinin anısını yaşatmayı tercih ettiler.

"DELİRİYORUM"

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, hesabında ailesiyle ilgili özel anları, işlerini ve toplumsal mesajları da paylaşmayı ihmal etmiyor. Koronavirüsün ülkemizde etkisini göstermesiyle beraber gönüllü karantina çağrısında bulunan ünlü isimler arasında Hande Erçel'de yerini aldı. "Evde kal" etiketiyle ünlü oyuncu pek çok ev halini hayranlarının beğenisine sundu.

Karantina günlerindeki Hande Erçel'in moral deposu ise yeğeni Mavi Aylin oldu. Son olarak Erçel yeğeni Mavi ile sempatik fotoğraflarını bir araya getirerek kolaj halinde paylaştı. Güzel oyuncu ablasını da etiketlediği fotoğrafın altına "bizimki dilini çıkarmayı öğrendi. Deliyorummmmmm!! Mavisiii" notunu düştü.

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1.5 milyonun üzerinde beğeni alan fotoğrafa yorum yağdı. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç fanlarının beğeni rekoru kırdırdığı fotoğrafa ünlü isimler de kalp attı. Beğeni atan ünlülerin arasında Zeynep Bastık, Burcu Özberk, Buğra Gülsoy, Pelin Akil ve Başak Daşman gibi isimler yer aldı. Rekor beğeninin yanında fotoğrafa "tam yemelik, maşallah, sıkı takipçisiyim, kalbimi bıraktım şuraya, çok tatlısınız" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

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