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Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

09.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmiş zamanların kıyafetleri ve saç modelleri gibi tulumlar da tekrar moda oldu. Günümüzde askılı, uzun kollu pek çok farklı modelde üretilen tulumlar Hande Erçel'in de sevdiği parçalar arasına girdi. Güzel oyuncunun reklam çekiminde giydiği yandan yırtmaçlı, paçaları ve göbeği açık, biye detaylarıyla göze çarpan toprak tonlarındaki tulumu takipçileri tarafından çok beğenildi. Siz de şık bir tulum arayışı içerisindeyseniz listemize mutlaka göz atmalısınız.

Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

Hande Erçel, birkaç gün önce ünlü bir araba markasının reklamında oynadığı bir gönderi paylaştı. Güzel oyuncunun detaylarıyla göze çarpan tulumu beğeni yağmuruna tutuldu. Eğer siz de Hande Erçel'in giydiği tuluma benzer günü kurtaran parçalar arıyorsanız doğru yerdesiniz. İsterseniz düğünde isterseniz tatlı esen rüzgâr eşliğinde plajda yürürken giyebileceğiniz tulum önerilerini sizler için seçtik. Gelin, bu ürünlere birlikte bakalım.

Adsız tasarım (67)

1. Grebest Lady Tek Omuz Tulum ile büyüleyici bir güzelliğe sahip olun

Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

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Kahverengi ve bej renklerinin hoş uyumu ve parıltı detayları ile Grebest Lady Tek Omuz Tulum, dolabınızdaki vazgeçilmez parçalardan biri olabilir. Düğün, parti ya da bir kokteyl yemeğinde giyip gözlerin üzerinden ayrılmasına izin vermeyen ürün; geniş paçalı olması ile ekstra rahatlık sağlar. Uzun paçalara sahip olduğu için altına ne giyilirse giyilsin her şekilde şık görünüm sunar. Krem veya bej renkli mini bir çanta, kahverengi ve geniş tokalı bir kemer ve altın rengi bir saat ile parçayı; mükemmel şekilde kombinleyebilirsiniz. Dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir tuluma sahip olmak istiyorsanız bu ürünü mutlaka incelemelisiniz.

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2. Tarzına tarz katmak isteyenlere: Jimmy Key Kadın Kahverengi Bol Kesim Kruvaze Yaka Yırtmaçlı Bol Paça Tulum

Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

Jimmy Key Kadın Kahverengi Bol Kesim Kruvaze Yaka Yırtmaçlı Bol Paça Tulum, Hande Erçel'in giydiği elbise ile nerdeyse aynı detaylara sahip. Yırtmaçlı bol paçaları ile ürün, yaz günlerinde gittiğiniz her yere uyum sağlar. %100 viskon kumaştan üretilen tulum, rahat ve nefes alan bir yapıya sahip olduğu için konforlu kullanım vadeder. Kruvaze yakası ve bel detayı ile şıklığınıza şıklık katar. Ürünü; gümüş rengi takılar, topuklu sandaletler ya da beyaz bir spor ayakkabı ile hem günlük hem özel günler için kombinleyebilirsiniz. Gideceğiniz yerler için uzun uzun "Ne giysem?" diye düşünüyorsanız bu tulumu mutlaka sepetinize eklemelisiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Hem ofiste hem davetlerde giyebileceğiniz bir tulum: Coloody Kemerli Geniş Bacak Tulum

Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

Sizlere hem ofiste hem davetlerde giyebileceğiniz bir tulum önerisi ile geldik. Coloody Kemerli Geniş Bacak Tulum ile nereye giderseniz gidin tüm gözlerin sizin üzerinizde olacağına eminiz. Ürünün bel kısmındaki kemer detayı ve bol paçalarının dümdüz inişi ile alt vücudunuzu sararken, üst kısmının bol oluşu rahatça hareket etmenizi sağlar. Sırt kısmındaki açılabilir düğme sayesinde kolayca giyip çıkarabileceğiniz bu tulumun S bedenden XL bedene kadar geniş beden aralığı bulunur. Hande Erçel'in tulumuna benzer bir model arıyorsanız şıklığı ve kalitesi ile öne çıkan bu tulumu sakın kaçırmayın!

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4. Sade ve şık: TRENDYOLMİLLA Vizon Cut Out Detaylı Tulum

Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

TRENDYOLMİLLA Vizon Cut Out Detaylı Tulum, hem vizon rengi hem göbek kısmındaki detayı ile göz kamaştırıyor. Ürünün %100 polyester dokuma kumaşa sahip olması, tulumun dokusunu yumuşak ve aynı zamanda rahat giyilebilir kılıyor. Kare yaka tasarımı ve kalın askıları, vücudunuzun daha orantılı görünmesini sağlıyor. Siyah ya da krem renkli topuklu ayakkabılar, rose gold renkli takılar ve ayakkabınızla uyumlu olacak bir portföy çanta ile kombinleyebileceğiniz bu elbise ile ister günlük hayatta ister şık bir davette görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

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5. Casual görünüm sevenlere: Grebest V Yaka Sırtı Açık Geniş Bacak Yaz Tulum

Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

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Hande Erçel'in tulumuna gündelik bir alternatif arayanlar buraya! Grebest V Yaka Sırtı Açık Geniş Bacak Yaz Tulum, tasarımı ve rengi ile konforlu hissetmenizi sağlar. Casual görüntüsü sayesinde ofiste ve davetlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, omuz detayları ile öne çıkar. Yuvarlak yakası ve dümdüz inen paçaları ile yaz aylarında sıcaklamanızı engeller. Mavi, yeşil ya da siyah renk seçeneği bulunan ürünü; ayakkabılar ve askılı çantalar ile kombinleyebilirsiniz. Saçlarınızı toplayıp inci küpelerle de görünümünüzü tamamlayabilisiniz. Sahip olduğu detaylarla güzelliğinizi ortaya çıkaracak bu tuluma şans vermeye ne dersiniz?

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6. Keten rahatlığı üzerinizde olsun: MAİ COLLECTION Gina Cross Bej Keten Tulum

Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

Yaz mevsiminin vazgeçilmez kumaşı keten, MAİ COLLECTION Gina Cross Bej Keten Tulum ile buluşuyor! Hava alan yapısı sayesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz keten kumaşa sahip bu tulum, hem spor hem de davetlerde kullanılabiliyor. Çapraz yaka detayı bulunan model, mini boya sahip. Topuklu sandaletler ya da spor ayakkabılarla kombinleyeceğiniz ürün, keten kumaştan üretildiği için iç gösterebilir. Bunu önlemek için astar olarak kullanabileceğiniz krem ya da beyaz renkli kısa şortlar veya dikişsiz ten rengi iç çamaşırlar kullanmanızı öneririz. Hem günlük hem özel davetlerde kullanabileceğiniz bu ürünün siyah rengi olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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7. İddialı ve şık olmak isteyenlere: TRENDYOLMİLLA Vizon Kuşaklı Düğmeli Tulum

Hande Erçel'in çok beğenilen kıyafetine alternatif öneriler

TRENDYOLMİLLA, farklı modellere imza atmaya devam ediyor. Önden bakınca tek parça görünen TRENDYOLMİLLA Vizon Kuşaklı Düğmeli Tulum, arkadan bakınca iki ayrı parça gibi duran tasarımıyla göz dolduruyor. Alt kısmının kargo pantolona benzemesiyle farklı bir modele sahip ürün, rengiyle de hoş bir görünüm sunuyor. Kruvaze yakası, düğme ve kemer detayı ile tek kolye ile şıklığınızı tamamlatabilirsiniz. %100 pamuklu kumaşı sayesinde terletmeyen ürünün, 32 ile 42 beden aralığı bulunuyor. İster spor ister şık görünüm yakalayabileceğiniz bu tulumu seveceğinize eminiz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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