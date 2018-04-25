Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Yaşadığı evlilikler, aşkalar ve magazin dünyası içinde yaşanan tartışmalarla bilinen Gülben Ergen, yeni bir aşka yelken açtı. Yapımcı Burak Törer ile beraber olmaya başlayan Ergen, bu durumu gizlemedi hatta sosyal medyadan ilan ederek dosta düşmana gösterdi,.Bu aşk ilk ortaya çıktığı zaman, çifti Ergen'in yakın arkadaşı gazeteci Hande Fırat'ın tanıştırdığı iddia edildi. Burak Törer ve Hande Fırat o dönemler sevgili olmakla beraber, Gülben Ergen de Erhan Çelik ile evliydi ve çifti evlerinde ağırlamışlardı.

Tüm bu söylentiler ne Hande Fırat, ne Burak Törer ne de Gülben Ergen cephesinden bir cevap gelmedi. Ancak işin aslı zaten farklıydı. Gülben Ergen Burak Törer'i zaten tanıyordu. Çünkü Törer, Gülben Ergen'in yine yakın arkadaşı Aydan Şener'in 4 yıl boyunca büyük aşk yaşadı sevgilisiydi. Gülben Ergen de o dönemde Şener'le yakın arkadaştı. Hatta Şener ve Ergen İki Kızkardeş dizisinde başrol oynamıştı.

İŞİN ASLI BAŞKA ÇIKTI

ESKİ SEVGİLİ VE YAKIN ARKADAŞTAN İLK TEPKİ

Gülben Ergen yapımcı sevgilisi Burak Törer ile aşk karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Beğeni rekoru kıran bu pozlar akıllara Burak Törer'in 2004-2007 arasında aşk yaşadığı oyuncu Aydan Şener'i getirdi. Şener, yakın arkadaşı Gülben Ergen'e kırgın olduğu iddialarına şu yanıtı verdi: