Astrolog Hande Kazanova, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Son olarak, Merkür retrosuna ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulunan ünlü isim merak konusu oldu. Peki Hande Kazanova kimdir? Astrolog Hande Kazanova kimden eğitim aldı? Nereli ve kaç yaşında? Merak edilenler haberimizde...

HANDE KAZANOVA KİMDİR?

Hande Kazanova'nın tam adı Zişan Hande Kazanova'dır. 25 Eylül 1973 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Hande Kazanova ailesinin tek çocuğudur.

HANDE KAZANOVA KİMDEN EĞİTİM ALDI?

Hande Kazanova 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde okumuştur.

Hande Kazanova 1993 yılında Miss Internatonial güzellik yarışmasında ilk 10'a girmiştir. TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri almış ve tematik bir televizyon kanalında VJ'lik yapmıştır.

2003'te Canan rolüyle Kurtlar Vadisi dizisinde oynamıştır. Şu anda bir gazetede astroloji yazarlığı yapmaktadır.

HANDE KAZANOVA HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

Hande Kazanova'nın oynadığı dizi ve filmler:

2013 - Galip Derviş - Aylin Sayar (Konuk Oyuncu) (2013)

2010 - Geniş Aile - Su (Konuk Oyuncu)

2008 - Karamel - Jülide

2008 - Servet Avcısı - Müzeyyen

2008 - Sıfır Nokta - Didem

2006 - Yanık Koza - Suna

2003-2005 - Kurtlar Vadisi - Canan

2002 - Tatlı Hayat - Konuk Oyuncu

2001 - Aşkına Eşkiya - Nazlı

2001 - Cinlere Perilere - Konuk Oyuncu

1996 - Şeytanın Kurbanları

1992 - Mahallenin Muhtarları - Ece (1997)

