Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli elbisesiyle kalçalarını kıvırdı! "Asena görse ayakta alkışlar"

Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Hande Sarıoğlu, dekolteli pozlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle herkes tarafından beğenilen güzel sunucu, son olarak göğüs dekolteli elbisesiyle kıvrak dansını sergiledi.

KALÇALARINI KIVIRDI, BEĞENİ YAĞDI!

Her fırsatta Instagram hesabından cesur paylaşımlarda bulunan güzel sunucu Hande Sarıoğlu son paylaşımıyla olay yarattı.

Sarı derin göğüs dekolteli elbisesiyle kalçalarını kıvırdığı anları paylaşan güzel sunucu beğeni yağmuruna tutuldu.

Sarıoğlu'nun paylaşımlarına takipçileri birçok yorum yağdırdı. Yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımın altına "Yandı şuan burası" yazarak dikkat çekti.

Muhteşem fiziğiyle dikkat çeken güzel sunucuya takipçilerinden bazıları ise "Asena görse ayakta alkışlar" şeklinde yorumlarda bulundu.

POZLARIYLA OLAY YARATIYOR

Instagram hesabından düzenli olarak paylaşımlarda bulunan fenomen isim, güzelliği ve fiziğiyle göz kamaştırıyor.

İşte o paylaşımlar;



