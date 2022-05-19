Hande Sarıoğlu Gülşen ile pozunu paylaştı! "Sen daha güzelsin"

Külotlu çoraplarıyla Youtube'da program çeken ve büyük ilgi gören Hande Sarıoğlu son olarak kura ile çoraplarını hediye etmişti. Yaptığı açıklamalarla ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile bir lansmana katıldı.

Gülşen'in yüzü olduğu bir markanın lansmanında boy gösteren Hande Sarıoğlu takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü spiker son dönemde gündemden düşmeyen Gülşen ile pozunu da "Çok hayranım" notuyla paylaştı. Hande Sarıoğlu'nun paylaşımına yorum yağdı.

Hande Sarıoğlu'na "Sen daha güzelsin", "Gülşen'i gölgede bırakmışsın" yorumları yağdı.

