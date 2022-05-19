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Hande Sarıoğlu Gülşen ile pozunu paylaştı! "Sen daha güzelsin"

19.05.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor spikeri Hande Sarıoğlu gerek paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Gülşen'in yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Sarıoğlu Gülşen ile pozunu paylaştı.

Hande Sarıoğlu Gülşen ile pozunu paylaştı! "Sen daha güzelsin"

Külotlu çoraplarıyla Youtube'da program çeken ve büyük ilgi gören Hande Sarıoğlu son olarak kura ile çoraplarını hediye etmişti. Yaptığı açıklamalarla ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile bir lansmana katıldı.

Gülşen'in yüzü olduğu bir markanın lansmanında boy gösteren Hande Sarıoğlu takipçilerinden tam not aldı.

Ekran Alıntısı

Ünlü spiker son dönemde gündemden düşmeyen Gülşen ile pozunu da "Çok hayranım" notuyla paylaştı. Hande Sarıoğlu'nun paylaşımına yorum yağdı.

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Hande Sarıoğlu'na "Sen daha güzelsin", "Gülşen'i gölgede bırakmışsın" yorumları yağdı.

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