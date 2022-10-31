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Hande Sarıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'da kalça dansı olay olan Hande Sarıoğlu'nun hayatı!

31.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Sarıoğlu, 2. Sayfa magazin programının 31 Ekim 2022 Pazartesi günkü canlı yayınına konuk oldu ve Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü sunucu dansıyla görenleri büyüledi. Canlı olarak ekrana gelen programın ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Hande Sarıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Hande Sarıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'da kalça dansı olay olan Hande Sarıoğlu'nun hayatı!

Hande Sarıoğlu, 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle 31 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Ünlü sunucu canlı yayında Murda ve Hadise'nin İmdat şarkısı eşliğinde dans etti. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'da kalça dansı olay olan Hande Sarıoğlu hakkında merak edilenler...

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HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu’nun oynadığı “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Hande Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

2011 yılında “Pasaport” Adlı bir yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç” programını çekti. Şubat 2016 ayında TV8’de başlayan ve Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı.

Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer aldı.

Hande Sarıoğlu'nun Habertürk TV'de spor spikerliği geçtiğimiz yıl Mayıs ayında son buldu.

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