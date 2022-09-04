Hande Sarıoğlu mini tayt tulumuyla sosyal medyayı salladı! Aleyna Kalaycıoğlu hemen yorum yaptı

Ertan Süzgün ile yaptığı programlardaki halleriyle gündeme gelen Hande Sarıoğlu, yeni sezonda yeni bir programla kameraların karşısına geçeceğini duyurmuştu. Ertan Süzgün ile arasını düzelten spor spikeri maçların başlamasıyla paylaşımlarını da arttırdı.

Hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu son dönemde sporunu da aksatmıyor.

Hande Sarıoğlu son olarak siyah mini tayt tulumuyla verdiği pozu "Sakin" notuyla paylaştı. Güzel spikerin pozunu gören Survivor Aleyna hemen paylaşıma "Hatun ya" yorumunda bulundu.

Sarıoğlu'nun takipçileri de fotoğrafa tepkisiz kalamadı. Güzel spikere "Bu poza sakin kalınmaz yakıyorsun", "Siya yakışmış" yorumları yaptı.



