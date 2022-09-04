MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu mini tayt tulumuyla sosyal medyayı salladı! Aleyna Kalaycıoğlu hemen yorum yaptı

Hande Sarıoğlu mini tayt tulumuyla sosyal medyayı salladı! Aleyna Kalaycıoğlu hemen yorum yaptı

04.09.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maçların başlamasıyla heyecan dolu olan ve Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan spiker Hande Sarıoğlu sporunu da aksatmıyor. Son olarak siyah mini tayt tulumuyla poz veren Sarıoğlu'na yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu hemen yorum yapmayı ihmal etmedi.

Hande Sarıoğlu mini tayt tulumuyla sosyal medyayı salladı! Aleyna Kalaycıoğlu hemen yorum yaptı

Ertan Süzgün ile yaptığı programlardaki halleriyle gündeme gelen Hande Sarıoğlu, yeni sezonda yeni bir programla kameraların karşısına geçeceğini duyurmuştu. Ertan Süzgün ile arasını düzelten spor spikeri maçların başlamasıyla paylaşımlarını da arttırdı.

Hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu son dönemde sporunu da aksatmıyor.

ghjghj

Hande Sarıoğlu son olarak siyah mini tayt tulumuyla verdiği pozu "Sakin" notuyla paylaştı. Güzel spikerin pozunu gören Survivor Aleyna hemen paylaşıma "Hatun ya" yorumunda bulundu.

ghjk

Sarıoğlu'nun takipçileri de fotoğrafa tepkisiz kalamadı. Güzel spikere "Bu poza sakin kalınmaz yakıyorsun", "Siya yakışmış" yorumları yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seks kasedine imada bulundu! "Porno bağımlısıyım" itirafıSeks kasedine imada bulundu! "Porno bağımlısıyım" itirafı
Kızı İstanbul'u gören inanamadı! Babasının boyuna yetiştiKızı İstanbul'u gören inanamadı! Babasının boyuna yetişti
Musa Eroğlu'na çok sert Hz. Ali yanıtı! Alevi vatandaşların tepkisini çekmiştiMusa Eroğlu'na çok sert Hz. Ali yanıtı! Alevi vatandaşların tepkisini çekmişti
Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı!

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı!

Ev sahiplerinin yeni yöntemi! Çözümü böyle buldular, kira anlaşmazlığında...

Ev sahiplerinin yeni yöntemi! Çözümü böyle buldular, kira anlaşmazlığında...

Ali Koç'tan çok sert sözler ve Ronaldo açıklaması!

Ali Koç'tan çok sert sözler ve Ronaldo açıklaması!

'Yardımsever iş adamı' dolandırıcı çıktı! Dikkat çeken 'hanımağa' detayı

'Yardımsever iş adamı' dolandırıcı çıktı! Dikkat çeken 'hanımağa' detayı

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Yunan basını çalkalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri ülkede ses getirdi...

Yunan basını çalkalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri ülkede ses getirdi...

İlginizi Çekebilir

Gözlerden uzak yaşıyordu! Ferdi Tayfur'un son hali olay oldu

Gözlerden uzak yaşıyordu! Ferdi Tayfur'un son hali olay oldu

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.