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Hande Sarıoğlu'ndan olay sözler! "Acun bu kavgalara izin veriyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.02.2024 13:44 | Son Güncelleme:
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Survivor'da yaşanan kavgalar magazin programlarında da gündeme geliyor. Söylemezsem Olmaz yorumcusu Hande Sarıoğlu da Acun Ilıcalı'ya dair sözleriyle dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu'ndan olay sözler! "Acun bu kavgalara izin veriyor"

Spor spikeri olarak tanınan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu Söylemezsem Olmaz programında yorumcu oldu. Yeni işiyle şaşırtan spor spikeri Survivor'da yaşanan kavgalara dair konuştu.

Hande Sarıoğlu "Her evin içerisinde bu sezon All Star Survivor izleniyor ve Acun bu kavgalara izin veriyor yani kadınla kadının arasındaki bu hakaretli dalaşmalar söz dalaşmalarına Acun okey" dedi.

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Spor spikeri devamında ise "Acun okey veriyor ve diskalifiye falan henüz görmedik temas görmemize rağmen normal şartlarda All Star'da Survivor'da temas varsa diskalifiye olursun. Bu zamana kadar herhangi bir şekilde bunu görmedik temas olmasına rağmen" ifadelerini kullandı.

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Hande Sarıoğlu ayrıca sandalye fırlatılmasını da şov olarak değerlendirdi ve "Bunu özellikle koyuyor, istemese yayınlamaz. Kaostan besleniyoruz" dedi.

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