Hande Sarıoğlu tatilde! Şezlongta sere serpe poz

Sosyal medyada paylaştığı cesur kareler ile adından sıkça söz ettiren Hande Sarıoğlu paylaşımlarına devam ediyor. Ezber bozan ve tatil pozlarını paylaşmaya başlayan güzel spiker paylaşımlarına ara vermiyor.

Ünlü sunucu bu sefer de mavi mayosuyla şezlonga uzanıp güneşin keyfini çıkardı. Son dönemde kendini spora veren Hande Sarıoğlu kıvrımlarını sergiledi.

Güzel spikere "Gerçek Barbie burada", "Türk Barbie" ve "Mükemmek güzellik" yorumları yağdı.

ESTETİKLERİNİ SAKLAMIYOR

Daha önce göğüslerini yaptırdığını "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak" demişti. Ünlü spiker ayrıca botoks ve dolgusu olduğunu da itiraf etmişti.



