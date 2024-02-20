Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik daha 2. günde canlı yayında gerildi! Ünlü spiker sert çıktı

Söylemezsem Olmaz yeni yorumcuları Arto, Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik oldu.

Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik daha ikinci günlerinde canlı yayında gergin anlar yaşadı. Çevik "Kadın aşkı aşkı bulur" deyince Sarıoğlu "Parada bulur" dedi. Yağmur Çevik ise "O sensin" deyince güzel spiker sinirlendi.

Yağmur Çevik'in imasına çok sinirlenen Hande Sarıoğlu ''Bana böyle ithamlarda bulunamazsın!' diyerek sert çıktı. Sarıoğlu "Benim parayla marayla işim olmaz nereden biliyorsun öyle olduğunu?" diyerek sert çıktı.

Yağmur Çevik konuyu değiştirmek istede de Hande Sarıoğlu geri adım atmadı. Sarıoğlu "Para mevzusunu bana döndürürsen benim kırmızı çizgim var. Beni böyle tanımlayamazsın..." diyerek sinirlendi.

Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in gerilmesi Arto'ya yaradı ve film izler gibi ikilinin atışmasını izledi.







